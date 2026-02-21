Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Venezuela'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanlığı'na getirilen Delcy Rodriguez ise resmi temasları kapsamında es-Safedi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Safedi'yi kabul eden Rodriguez, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KARŞILIKLI BAĞLARIN İNŞASINDA İLERLEME SAĞLIYORUZ"

Rodriguez, "Haşimi Ürdün Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman Safedi’yi memnuniyetle ağırladık. İkili ilişkilerimizde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdik ve ortak alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmek üzere yeni girişimler konusunda mutabakata vardık. Karşılıklı kalkınmayı güçlendirecek bağların inşasında ilerleme sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Safedi'nin ardından Kolombiya Maden ve Enerji Bakanı Edwin Palma'yı da kabul eden Rodriguez, "İki ülke arasında enerji alanındaki gündemi ilerletmek amacıyla görüş alışverişinde bulunduk. Halklarımızın yararına ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." açıklamasında bulundu.