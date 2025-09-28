Vladimir Zelensky, İHA ve füze üretimini artıracaklarını duyurdu

Rusya ile Ukrayna arasında işler kızışıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Zelensky, New York temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna enerji sistemlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelensky, ABD temasları kapsamında farklı ülkelerin liderleri ile bu konuları ele aldığını belirtti.

"İHA VE FÜZE ÜRETİMİNİ ARTIRACAĞIZ"

Zelensky, Rusya'ya yönelik saldırıların etkisini artırmak yönünde yerli silah üretim kapasitesinin güçlendirilmesine karar verdiklerini vurgulayarak, "İnsansız hava araçları (İHA) üretimini, füze üretimini artıracağız. Üretim hacmini artıracağız" dedi.

Son dönemde Avrupa ülkelerinin hava sahasında Rus İHA'larının tespit edildiğini dile getiren Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş bitmeden önce ‘başka bir yönde’ de savaşı açmak istediğini savundu.

PATRİOT AÇIKLAMASI

Zelensky, İsrail'in ülkesine bir adet Patriot hava savunma sistemi verdiğini aktararak, söz konusu sistemin bir aydır faaliyet gösterdiğini de bildirdi.

Zelensky ayrıca son baharda müttefiklerden iki Patriot hava savunma sisteminin kendilerine gönderilmesini beklediklerini söyledi.