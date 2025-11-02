Vladimir Zelensky: Rusya bu hafta saldırılarda 1500 İHA ve 1170 güdümlü bomba kullandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya- Ukrayna hattında gerilim yüksek...

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ülkeye 2 balistik füze ve 79 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 67 İHA'nın düşürüldüğü veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"RUSYA NEREDEYSE HER GECE SALDIRIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de aynı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek "Rusya neredeyse her gece halkımıza çeşitli silahlarla saldırı düzenliyor." ifadesini kullandı.

Bu gece yapılan saldırılarda Ukrayna'nın farklı bölgelerinin hedef alındığını aktaran Zelensky, "Maalesef ölü ve yaralılar var." dedi.

SON 1 HAFTADA YAPILAN SALDIRLARA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Zelensky, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 1500 İHA ile 1170 güdümlü bomba ve 70'ten fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

SON İKİ GÜNDE 8 UKRAYNALI ÖLDÜ

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bölgeye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı paylaşımına göre, Rusların Donetsk bölgesine son bir gün içerisinde düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.