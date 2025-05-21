Wikileaks kurucusu, Cannes'a Gazze’de öldürülen çocukların isimleriyle çıktı

AA

İsrail’in Gazze’ye yönelik kanlı saldırılarında binlerce çocuk katledildi...

Dünya genelinde İsrail'in neden olduğu bu soykırım saldırılarına tepkiler büyüyor, birçok ülkede ve uluslararası platformlarda protestolar düzenleniyor.

Bu tepkilerden biri de 78. Cannes Film Festivali’nde görüldü....

ÖLDÜRÜLEN GAZZELİ ÇOCUKLARIN İSİMLERİNİN YAZDIĞI TİŞÖRT GİYDİ

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edildi.

"İSRAİL'İ DURDURUN"

Açıklamada, tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazdığı aktarıldı.

Assange'nin bu protestosu, milyonlarca insanın takdirini topladı.