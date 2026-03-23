Almanya'da Nevruz kutlamalarında İsrail bayrağı açıldı

Tüm dünyada baharın gelişinin kutlandığı Nevruz'da barış ve kardeşlik türküleri söylenirken bazı odaklar, bu kutlamaları gölgelemek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde kaydedilen görüntüler gündem oldu.

Etkinlik alanında bir grup tarafından terör örgütü PKK ile ilişkilendirilen sembollerin taşındığı görülürken aynı kalabalık içinde İsrail bayrağının da açıldığı görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Nevruz kutlamaları sırasında çekildiği belirtilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Paylaşımlarda, söz konusu sembollerin ve bayrakların aynı etkinlik alanında yer alması farklı yorumlara neden oldu.

Görüntüler üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken, bazı yorumlarda etkinlikte yer alan grupların tutumuna eleştiriler yöneltildi. Yaşananların ardından etkinlikteki görüntüler, kamuoyunda geniş çaplı tartışma başlattı.

Nevruz etkinliğinde yaşanan bu durumla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.