WSJ: ABD yönetimi, İran'a olası bir saldırıyı görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini paylaşmak istemeyen ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın protestoların sürdüğü İran'a yönelik tutumu ve ülkedeki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

ABD’DE İRAN’A YÖNELİK OLASI ASKERİ SENARYOLAR MASADA

Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın "tehditlerinin" uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yetkililerden biri, İran'ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü.

"İRAN, BELKİ DE DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖZGÜRLÜĞE BAKIYOR"

Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi askeri teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti.

Bu görüşmelerin "normal planlamanın bir parçası" olduğunu iddia eden yetkililer, yakın zamanda İran'a yönelik saldırı belirtisi olmadığını savundu.

Donald Trump, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." demişti.

Trump, ayrıca "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

⁠⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün "Dışarı çıkmayın." uyarısı yapılmıştı.