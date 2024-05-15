WSJ yazdı... ABD, en az 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e gönderecek ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtti.

AA

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ediyor.

İnsanlık dışı saldırılarda hayatını kaybeden sivil Filistinlilerin sayısı 35 bini geçdi.

Bu katliamda İsrail'in mühimmat desteği ise ABD'den geliyor.

Bu kapsamda ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiğini duyurdu.

Kongrenin onayı gerekiyor

Gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre; Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için harekete geçti.

İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi. Satışın tamamlanması için Kongre'nin onayı gerekiyor.

Biden Refah saldırısını şart koşmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat’ta partisinden gelen baskı üzerine Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20) yayınlamış, bununla ABD’den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti.

Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 13 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılarda çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)