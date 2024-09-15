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Yemen'de Mevlid Kandili coşkusu: Tüm ülke yeşile büründü

Yemen'de Mevlid Kandili coşkusu: Tüm ülke yeşile büründü Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandili, Yemen'in başkenti Sana'da havai fişek gösterileri ve yeşil ışıklarla büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, İslam dünyasında geniş yankı uyandırdı.