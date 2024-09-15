AA
Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandili, İslam dünyasında her yıl büyük bir manevi coşkuyla kutlanıyor.
ŞEHİR ADETA YEŞİLE BÜRÜNDÜ
Bu sene de, Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen görkemli kutlamalar, İslam dünyasında dikkat çekti.
Sana'da halk, Mevlid Kandili'ni yeşil ışıklar, havai fişekler ve dualarla kutladı. Şehirdeki evlerin çatı ve balkonları, arabalar ve ticarethaneler yeşil ışıklarla donatılırken, caddelerde ise kandile özel süslemeler dikkat çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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