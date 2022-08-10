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    Yemen’de sel felaketi

    Başkent Sana ve Rime illeri sağanak yağışa teslim oldu. Son gelen bilgilere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 5 tarihi binada hasar oluştu.
    • 10.08.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 16:58
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    Yemen’de sel felaketi

    Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde sağanak yağış etkili oldu.

    Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

    5 tarihi binada hasar oluştu

    AA'nın haberine göre başkent Sana'da, 5 tarihi binada hasar oluşurken bazı yerleri de su bastı.

    Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, büyük üzüntü yaşadı.

    Sel felaketleri bitmiyor

    Geçtiğimiz haftalarda yine sel felaketinin yaşandığı ülkede 9 kişi can vermiş, hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğu öğrenilmişti.

    1 çocuğun ise ciddi bir şekilde yaralandığı açıklanmıştı.

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    Yemen’de sel felaketi #2

    Yemen’de sel felaketi #3

    Yemen’de sel felaketi #4

    Yemen’de sel felaketi #5

    Yemen’de sel felaketi #6

    Yemen’de sel felaketi #7

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