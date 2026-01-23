YPG/SDG yandaşlarından Fransa'da provokasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab’da kontrolü devralmak üzere ilerleyişini sürdürmesi üzerine, Avrupa’daki YPG/SDG yandaşları polise ve iş yerlerine saldırmaya devam ediyor.

FRANSA KARIŞTI

Fransa’nın başkenti Paris'te ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, polisi havai fişeklerle hedef aldı. Polis de terör örgütü yandaşlarına biber gazıyla müdahale etti.

Paris'in Invalides Meydanı’nda da bir grup terör örgütü YPG/SDG yandaşı toplanarak eylem yaptı.

Strazburg kentinde de izinsiz gösteri yapan yüzü maskeli terör örgütü yandaşları, örgütü simgeleyen paçavralarla eylem gerçekleştirdi.

ABD Konsolosluğu önüne yürümek isteyen terör örgütü YPG/SDG yandaşları, polise taş ve yaralayıcı cisimler fırlattı, polis biber gazıyla karşılık verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG YANDAŞLARI MARSİLYA’YI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde de düzenledikleri gösteride taşkınlık çıkararak, polis ve iş yerlerine saldırdı, kamu malına zarar verdi.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro’nun haberine göre, Marsilya’nın merkezindeki Canebiere Caddesi'nde terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup gösteri düzenledi.

Ciddi taşkınlıklara sahne olan gösteride, trafik ışıkları tahrip edildi, tramvay durakları ile bölgedeki işletmelerin camları kırıldı ve polis karakoluna saldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de çöp konteynerlerinin ateşe verildiği yer aldı.

Marsilya’nın bağlı olduğu Bouches-du-Rhone’nin Valisi Jacques Witkowski, göstericilerin güvenlik güçlerini havai fişekler ve diğer cisimlerle hedef aldığını belirterek, yaşananları kınadı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiçbir dava, insanlara ya da mallara yönelik saldırıları haklı gösteremez.” ifadesini kullandı.