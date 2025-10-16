Yunanistan muhalefeti: Trump, Erdoğan'ı överken biz diğer Avrupa ülkeleri gibi dekor olduk

Mısır'da, Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze ateşkesin kalıcı olması ve uzun yıllara dayanan çatışmanın tamamen durması için Gazze zirvesi düzenlendi.

20'den fazla liderin katılımıyla gerçekleşen zirvede, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözleri çok dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rolü dünya basınında geniş yankı bulurken, Yunanistan muhalefetinin de tepkisine neden oldu.

"BU KARE HIZLA DEĞİŞEN DÜNYANIN BİR SONUCU"

PASOK lideri Andrulakis, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine atıfla, "Avrupalı liderler, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önünde bir dekor, sessiz bir fon gibiydiler. Bu görüntü o ana özel bir kare değil. Hızla değişen bir dünyanın sonucu." ifadelerini kullandı.

"TRUMP, ERDOĞAN'I ÖVERKEN BİZ DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ GİBİ DEKOR OLDUK"

Gazze'deki durumun kırılgan olduğunu dile getiren Andrulakis, "Trump, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." diye konuştu.

Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) lideri Sokratis Famellos da parlamentoda yaptığı konuşmada, Miçotakis'in dış politikasının atıl olduğunu söyledi.

"TRUMP, ERDOĞAN'I ÖVERKEN DEKOR ROLÜNÜZ HAKKINDA NE HİSSETTİNİZ?"

Kuçumbas, Miçotakis'in Şarm el-Şeyh'teki Barış Zirvesi'ne katılımı için de "Erdoğan anlaşmayı imzalarken ve Trump ona övgüler düzerken Mısır'daki dekor rolünüz için nasıl hissettiniz?" dedi.