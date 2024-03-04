Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Ermenistan'a ziyaret Dendias, Ermenistan'dan mevkidaşı Papikyan ile ikili savunma iş birliğinin geliştirilmesini konuşacak.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bugün Ermenistan'ı ziyaret edecek.

Dendias, resmi ziyaret kapsamında Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile bir araya gelecek.

Kathimerini gazetesi, Dendias-Papikyan görüşmesinde ikili savunma iş birliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alınacağını bildirdi.

Dendias'ın Ermenistan temasları

Güvenlik ve savunma alanındaki bölgesel ve uluslararası konulardaki gelişmelerin de masada olacağı kaydedildi.

Erivan ziyareti kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından kabul edilecek olan Dendias, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de görüşecek.

Sözde anıta çelenk koyacak

Dendias, son olarak sözde "Ermeni Soykırımı Anıtı"na çelenk koyacak.

Söz konusu iki bakan, daha önce 14 Aralık 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüşmüştü.