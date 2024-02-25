Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'yle savaştayken ABD ve Fransa'nın yardımını unutun Dendias, Türkiye ile yaşayacakları muhtemele gerginlik durumunda tek başlarına kalacaklarını söyledi. Yunan Bakan, "Fransa ve ABD ile imzaladığımız anlaşmalar işe yaramaz" mesajı verdi.

ensonhaber.com

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile savaşmaları halinde Batı'dan kendilerine yardım gelmeyeceğini söyledi.

Türkiye konusunda dikkat çekici açıklamalarını sürdüren Dendias, "Türkiye'den 3 mil ötedeki her şey bizim." demişti.

Yunan basınına konuşan Dendias, Fransa ve ABD ile yaptıkları savunma anlaşmalarına işaret etti.

"Türkiye ile gerginlik yaşarsak tek başımıza kalırız"

Dendias, bu anlaşmalara rağmen, Ankara ile gerilimin tırmanması halinde yalnız kalacaklarını belirtti:

Türkiye ile gergin bir süreç yaşanırsa, Fransa ve ABD ile imzaladığımız savunma anlaşmalarına ve Avrupa Birliği'nin (AB) karşılıklı yardımlaşma maddesine rağmen tek başımıza kalırız.

Ankara'nın pozisyonu 'değişmedi'

Güvenlik anlaşmalarının "büyük ilerlemeler" olduğunu belirten Dendias, buna rağmen savunma konusunda kendi kendilerine yetmeleri gerektiğini kaydetti.

Türkiye'den Yunanistan ile ilgili yapılan açıklamaların tonunda "yumuşama" olduğunu belirten Dendias, bununla birlikte Ankara'nın pozisyonunda değişiklik olmadığını ifade etti.

Yunan Bakan, "Gelecek 10 yılı planlarken hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız." ifadesini kullandı.

"Sakin atmosfer peşindeyiz"

Dendias, Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile yaptıkları görüşmelerde sakin iklimin korunmasını dile getirdiğini belirterek, "Hep sakin atmosfer peşindeyiz. Bunun için de iki tarafa da iş düşüyor." mesajı verdi.

"Çok endişeliyim"

"Türkler ikinci gemiyi inşa ediyor." diyen Dendias, şu ifadeleri kullandı: