Yunanistan'da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 48 saatlik grevde

- Yunanistan'da devlet hastanelerindeki doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekçesiyle 48 saatlik greve gitti.
- Doktorlar, koşulların iyileştirilmesi, personel artışı ve maaş zammı talep ediyor.
- Laboratuvar doktorları da ödemelerin zamanında yapılması için yarın 24 saatlik grev planlıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Komşuda grevlere bir yenisi daha eklendi...
Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonunun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için greve gitme kararı aldı.
DOKTORLAR TALEPLERİNİ SIRALADI
Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.
GREVE GİDİYORLAR
Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu (PERGI) da yarın için 24 saatlik grev ilan etti.
HİZMET VERMEYECEKLER
Grev kapsamında, ülkedeki özel laboratuvarlar yarın hizmet vermeyecek.
Laboratuvarlar, sigorta anlaşması gereği devletten bekledikleri ödemelerin zamanında yapılmasını talep ediyor.