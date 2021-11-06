Son dönemde doğal afetlerle karşı karşıya kalan Yunanistan'da göstericiler, hükümetten yaraların sarılmasını istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yeniden gösteriye sahne oldu.

Aralarında orman yangınlarından zarar görenler ve selzedelerin bulunduğu protestocular, hükümetten iklim kriziyle mücadele için önlem alınmasını ve doğal afetlerde zarara uğrayanların kayıplarının karşılanmasını talep etti.

"YANMAMAK, SELE MARUZ KALMAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Orman yangınları ve sel nedeniyle zarar gören çiftçiler, üretimde yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekerek, yetkililerden tarıma destek verilmesini istedi.

Çiftçi Yannis Hioti, "Bugün tüm Yunanistan'ı temsil eden bu eylem için buradayız. Yanmamak, sele maruz kalmamak için, onurlu bir şekilde yaşamaya yetecek kadar gelirimizi korumak için mücadele ediyoruz." dedi.

Yunanistan'da yangın ve sel mağdurları gösteri düzenledi ViDEO

PARLAMENTO BİNASINA YÜRÜDÜLER

Eyleme katılanlar arasında depremzedeler, itfaiye görevlileri ve çevreciler de vardı. Sintagma Meydanı'nda başlayan eylem parlamento binasına yürüyüş ile devam etti.

Çevreci gruplar eyleme, iklim krizine ilişkin endişelerini dile getirdikleri şarkılarla katıldı.

YUNANİSTAN'IN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI FELAKETLER

Başta başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Eğriboz Adası ve Mora Yarımadası olmak üzere Yunanistan'ın birçok bölgesinde ağustosta orman yangınları çıkarken, ekim ayında Eğriboz Adası’nda yaşanan sel felaketi bölgede ciddi hasara neden olmuştu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sel - Vide Arşiv

Eylül ve ekimde Girit'te yaşanan deprem sonucu ise adadaki çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

Yunanistan'ın Eğriboz adasında yangın - Video Arşiv