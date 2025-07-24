Yurt dışında yeni trafik levhası sürücüleri şaşırttı: İşte anlamı

Birleşik Krallık’ın ünlü NC500 rotasında yer alan A890 Glen Carron yolu, yeni bir trafik levhasıyla gündeme

geldi.

Dişleri belirgin bir sineği tasvir eden uyarı tabelası, sürücülerin ve yerel halkın dikkatini çekti.

Levhanın fotoğrafı kısa sürede Facebook'ta yayılırken, sosyal medya kullanıcılarının kafası karıştı.

Northern Times’ta yer alan habere göre, birçok kullanıcı bu tabelayı ciddiye aldığını belirtti, ancak tam olarak neye karşı uyarıldıklarını anlayamadıklarını ifade etti.

LEVHANIN ANLAMI BUYMUŞ

Dişleri belirgin bir sineği andıran bu uyarı işaretinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Tabelanın amacı, bölgede hızla artan yakarca böceği (halk arasında “tatarcık”) tehdidine dikkat çekmek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, özellikle Lochcarron ve Achnasheen arasında kalan yol kesimi, şu sıralar yakarcaların en yoğun olduğu bölge konumunda. Risk seviyesi 4 ila 5 arasında değişiyor ve bu da ciddi bir uyarı anlamına geliyor.

Yakarca böcekleri, genellikle sıcak ve nemli bölgelerde, özellikle su kenarlarında, bataklık alanlarda görülüyor. Küçük yapılı bu böcekler, ısırdıklarında ciltte kaşıntı, kızarıklık, hatta şişlik gibi rahatsız edici reaksiyonlara yol açabiliyor.

Bölgede seyahat eden sürücülerin camlarını kapalı tutmaları, açık hava aktivitelerinde koruyucu kıyafetler giymeleri ve böcek kovucu sprey kullanmaları öneriliyor.