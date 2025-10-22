Zelensky: Rusların Harkiv'de kreşe düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik İHA saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Harkiv'de bir kreşe insansız hava aracıyla (İHA) ile saldırdığını belirterek, "Rusların Harkiv'de kreşe düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Binadaki tüm çocuklar tahliye edilerek sığınağa götürüldü." ifadelerini kullandı.

"RUSYA GİDEREK KÜSTAHLAŞIYOR"

Çocukların büyük stres yaşadığını vurgulayan Zelensky, "Bir kreşe düzenlenen İHA saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Rusya'nın giderek küstahlaştığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kreşe yapılan saldırıda ölen ve yaralananlar arasında çocukların olmadığını kaydetti.

SALDIRILARDA 405 İHA VE 28 FÜZE KULLANILDI

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada Rusların ülkeye yönelik saldırılarda 405 İHA, 15'i balistik olmak üzere 28 füze kullandığı bildirildi.

Hava savunma güçlerinden 333 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 16 füzenin ise düşürüldüğü ifade edildi.