Gıda yardımı almaya koşan Gazzeliler, İsrail'in saldırısına uğradı

İsrail'in Gazzeliler'i açlığa mahkum etti.

Filistinliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere bu kez de Zikim'deki yardım dağıtım noktasına doğru ilerledi.

Gazzeliler, un almak için Zikim'deki yardım noktasına akın ederken İsrail yine saldırdı.

YARDIM TIRLARI UN VE BEBEK MAMASI TAŞIYOR

İsrail ordusunun saldırı ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde, un ve bebek maması taşıyan yardım tırlarının Zikim bölgesinden giriş yapmasının ardından, yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler yardım noktasına akın etti.

İSRAİL ATEŞ AÇTI

İsrail güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu bölgede can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

SON 2 GÜNDE GIDAYA ULAŞMAYA ÇALIŞIRKEN 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Gıdaya ulaşmak için hiç kimsenin hayatını riske atmaması gerektiğinin altını çizen Haq, sivillerin her koşulda korunması gerektiğini vurguladı.

Haq, topluma yeterli düzeyde yardımın engelsiz dağıtılması gerektiğine dikkati çekerek, aylardır süren yoksunluğun krizi derinleştirdiği konusunda uyardı.

Bunun için Gazze'ye giden yardımlardaki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Haq, insani yardım çalışanlarının da hızlı ve güvenli bir şekilde görevini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.