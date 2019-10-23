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Ece Erken Şeyma Subaşı için ağır konuştu

Ünlü sunucu Ece Erken, Şeyma Subaşı hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü...

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 15:22..
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RR

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya dün katıldığı canlı yayın esnasında mesaj attı. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajın ardından Ilıcalı canlı yayında ne yapacağını bilemedi. Subaşı'nın attığı o mesaj konuşulmaya devam ediyor.

"BİZİ DE REZİL EDİYOR"

Bu olayla iligli bir yorum da Ece Erken'den geldi. Erken Şeyma Subaşı için çok ağır konuştu: "Ben güçlü kadın seviyorum. Bir erkeğe bağlı olmayan kadın seviyorum. Boşanmış artık... Deli gibi nafaka alıyor... Sevgili yapmış... Sevgilisiyle çıplaklığa varan boy boy fotoğraflar paylaşıyor bir yandan da eski eşle sürekli muhabbeti. Belki de canlı yayında olduğunu bildiği Acun'un rezil olması için yollanan bir mesaj. O mesajda çocuğun okul masrafı yok. Senin Miami otelin var...

"DİLENCİLİĞİ BIRAK"

Artık bu kadar da dilenciliğe düşmemeli bu durum. Biz kadınları rezil eden kadınların ortada olmamasını rica edeceğim. Bizim çalışmamız, kuvvetli olmamız ve erkeğin eline bakmamamız gerekiyor... Acun'un parası senin değil Melisa'nın parası. Güçlü kadın olun. Çalışın, ekmeğinizi kazanın. Bir erkekten Miami'deki otel paramı öde diyecek akdar ezilmeyin, düşmeyin, rezil olmayın..."

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