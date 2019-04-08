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Ece Erken ve Serkan Uçar yıllar sonra bir arada

Sunucu Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen, dört yaşına bastı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 09:50..
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Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'in 4. yaş günü için özel bir parti organize etti. Partinin sürpriz konuğu ise sunucunun kavgalı olduğu eski eşi Serkan Uçar oldu. Doğum günü partisine, Ece Erken'in çok sayıda yakın arkadaşı ve ailesi katıldı.

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Ünlü sunucu, oğlu ile karesini sosyal medya hesabından, "Nice mutlu senelere oğlum" notuyla paylaştı. Serkan Uçar ise Eymen ile karesini, "Doğum günün kutlu olsun oğlum, canım oğlum... Eymen dört yaşında" notuyla yayınladı.

Ece Erken ve Serkan Uçar yıllar sonra bir arada

"BABALIK YAPMAK İSTİYORUM"

Bir takipçisi Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar'ı aynı karede görünce, "Doğum gününü kimin yaptığı belli oldu." yorumunu yaptı. Ece Erken'den ise yanıt gecikmedi. Erken, takipçisine "Sahte hesapçığım; doğum gününü ben yaptım. Madem bu kadar fesat, çirkin ve kötüsün, hemen söyleyeyim. Eymen'in annesinin maddi ve manevi hiçbir şeye ihtiyacı yok ama Eymen'in annesi ne yaşarsa yaşasın babasını görmeye hakkı var. Serkan 1 hafta önce aradı 'Babalık yapmak istiyorum.' dedi. 'Mahkeme istediğin gibi olsun.' dedi ve evladım önceliğim. Tabii ki ‘evet’ dedim. Bu tablodan rahatsız olan varsa sayfamı terk edebilir. Eymen'i 4 yıldır annesi büyütüyor ve annesi hep dimdik ayakta olacak. Şimdi elti misin nesin sayfamdan bir git!" yanıtını verdi.

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