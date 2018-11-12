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Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin'ın, tören sırasında "Putlara tapıyorsunuz" dediği açıklandı.

DHA | 12.11.2018 - 13:31..
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Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında söylediği sözlerle Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

"TÖREN ALANINA GİDİP..."

Şüpheli Şahin'in tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin yapılacağı alana gelerek 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' şeklinde ifadeler kullanarak Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 11/11/2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir" dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır.

Emine Şahin tutuklandı VİDEO

Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

Emine Şahin'le görüşen avukatların açıklaması ViDEO

İLK AÇIKLAMA: NAMAZDAKİ GİBİ DURUYORLARDI, UYARDIM

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Emine Şahin'e hukuki destek için Edirne'ye giden avukatlar, kendisiyle görüştükten sonra bir açıklama yaptı. Emine Şahin'in avukatları şunları söyledi:

"Emine Hanım'ın sözleri kesinlikle çarpıtıldı. Kendisi hiçbir şekilde hakaret etmediğini açıkça beyan etmiştir. Aslında sözlerine de bakıldığında hiçbir hakaret niteliği taşımadığı da ortadadır. Törendeki grubun mevcut duruşlarının namaza benzetmiş ve namaz sadece Allah'ın huzurunda olur demiştir. Kendisi bunların dışındaki sözleri kabul etmediğini beyan etmiştir. Kesinlikle kendisi provokasyon yapmamıştır."

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