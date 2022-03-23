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2022 KPSS tarihleri: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman?

2022 KPSS tarihleri: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman?

Memur olma hayali kuran binlerce öğrenci 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav tarihlerini araştırıyor. Peki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları başladı mı?