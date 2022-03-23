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    2022 KPSS tarihleri: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman?

    Memur olma hayali kuran binlerce öğrenci 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav tarihlerini araştırıyor. Peki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları başladı mı?
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 10:29
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    2022 KPSS tarihleri: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı ile memur olmaya hak kazanacak olan binlerce aday, sınava ilişkin ayrıntıları sorguluyor.

    KPSS 2022 yılı tarihleri de bu doğrultuda merak ediliyor.

    KPSS ortaoğretim, önlisans ve lisans başvuruları ne zaman başlayacak sorusu, sınava hazırlık yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı, yıllık sınav takviminde duyuruldu.

    Peki 2022 KPSS sınavı ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS tarihleri...

    2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS, LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

    2022 KPSS tarihleri: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? #1

    2022 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

    2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

    • EKPSSS 24 Nisan,
    • KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
    • KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
    • KPSS ÖABT 14 Ağustos,
    • KPSS Önlisans 2 Ekim,
    • KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
    • KPSS DHBT 27 Kasım

    2022 KPSS tarihleri: Ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? #2


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