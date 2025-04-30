Asya'nın en iyi üniversitelerinde dört Türk okulu ilk 100'de

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Yükseköğretim Kurulu(YÖK), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2025 yılı Asya en iyi üniversiteler sıralamasına 4 Türk üniversitesinin ilk 100'e girdiğini açıkladı.

THE'nin 2025 Asya en iyi üniversiteler sıralaması, 35 ülke ve bölgeden toplam 853 üniversitenin araştırma, öğretim, bilgi transferi ve uluslararası görünümleri 18 farklı kategoride değerlendirilerek oluşturuldu.

853 üniversitenin sıralandığı en iyi üniversiteler arasında toplam 111 Türk üniversitesi listede yer aldı.

Buna göre, 4 Türk üniversitesinin ilk 100'e girmeyi başardığı sıralamada; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 72, Sabancı Üniversitesi 74, Koç Üniversitesi 79, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 97. sırada yer aldı.

TOPLAM 27 ÜNİVERSİTE İLK 500'DE

Boğaziçi Üniversitesi 123, Bilkent Üniversitesi 158. olarak ilk 200'e girerken, Türkiye'den 6 üniversite ilk 200'de kendine yer buldu. Ayrıca 27 Türk üniversitesi, sıralamada ilk 500'e girme başarısı gösterdi.

İLK 500’E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Sıralamada ilk 500'e giren diğer Türk üniversitelerinden Hacettepe, Özyeğin ve Yıldız Teknik üniversiteleri 201-250 bandında, Bahçeşehir ve Kadir Has üniversiteleri 251-300 bandında, Çankaya ve Selçuk üniversiteleri 301-350 bandında, Akdeniz, Atatürk, Bartın üniversiteleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 351-400 bandında, Anadolu, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul, İstinye, Necmettin Erbakan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Yaşar üniversiteleri 401-500 bandında yer buldu.

"DAHA ÜST NOKTALARA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin özellikle son yıllarda artan başarılarının uluslararası sıralamalara da yansıdığını belirtti.

Türk üniversitelerinin potansiyelinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Özvar, "Uluslararasılaşmaya, akademik üretkenliğe ve araştırma kalitesini artırmaya odaklanarak, uluslararası sıralamalarda daha fazla üniversiteyle temsil edileceğimize ve daha üst noktalara ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.