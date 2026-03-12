Bakan Bak: Geleceğin 12 Dev Adam'ı buradan çıkacak

Türk sporu, son yıllarda hem bireysel hem de takım branşlarında uluslararası alanlarda büyük başarılara imza atıyor.

Bu başarıların temellerinden biri de okul sporlarına verilen önem oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Erkekler Final Müsabakası, İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi’nde oynandı.

Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi’nin karşı karşıya geldiği finali, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile öğrenciler izledi.

1034 TAKIMDAN 16'SI FİNALDE YARIŞTI

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 738'i erkek ve 296'sı kız 1034 okul takımının katılımıyla düzenlenen turnuvada mahalli, grup ve yarı final yarışma aşamalarını tamamlayan 8 erkek ve 8 kız takımı İstanbul'da düzenlenen Basketbol Gençler A Türkiye Birinciliği'ne katıldı.

HEYECAN DOLU FİNALİ ESENKENT TAKIMI KAZANDI

Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde 8-11 Mart'ta yapılan maçlarının ardından erkeklerde İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, kızlarda ise Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi finale yükseldi.

Başakşehir Spor Kompleksi’nde oynanan Bakan Bak’ın da izlediği ve büyük hayecana sahne olan erkekler finalinde, İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi’ni 82-72 mağlup eden İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

BAKAN BAK: "TÜRK SPORU ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR"

Ödül töreni öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, finalde mücadele eden sporcuları kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

Bütün çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Okul Sporları Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen güzel bir final müsabakası izledik. Muhteşem bir atmosferde oynanan GSB Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Finallerinin coşkusuna şahit olduk. Onlar geleceğin 12 Dev Adam’ı. Onları alkışlıyoruz. Onlara destek veren ailelerine, öğretmenlerine ve okullarına çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten harika bir final maçına ev sahipliği yaptı. Muhteşem bir salonda, muhteşem bir seyirci ve muhteşem oyuncularla Türk sporu zirveye doğru ilerliyor. Bunu bugün bu salonda gördük. Yeni 12 Dev Adam’lar burada, onları alkışlayalım. Her birinizle gurur duyuyor, gönülden başarılar diliyorum. Her zaman yanındayız.

Türk sporuna yapılan yatırımlara da değinen Bakan Bak, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İstanbul İl Spor Müdürü Muhittin Özbay tarafından ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımların ödülleri verilirken, şampiyon Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi’nin kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak takdim etti.

KIZLARDA ŞAMPİYON, İSTANBUL ÖZEL BEYLİKDÜZÜ OKYANUS ANADOLU LİSESİ

Erkekler finalinin ardından aynı salonda Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Kızlar Finali oynandı.

Finalde, Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi’ni 69 - 58 mağlup eden İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAKLAR

Şampiyon olan kız ve erkek okul takımları, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) faaliyet programında yer alan, 13-22 Haziran 2026 tarihlerinde Sırbistan’ın Zlatibor şehrinde yapılacak Dünya Liseler Basketbol Şampiyonasında, ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.