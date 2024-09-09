Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
AA

20 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim maratonu başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi da, öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu.

BAŞARILAR DİLEDİ

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda öğrencilere başarılar diledi.

"HUZURLU BİR EĞİTİM YILI DİLİYORUM"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "OkullarAçılıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum.

Emine Erdoğan, paylaşımında kitap ve kalem emojilerine de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editör