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Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı dileğinde bulundu.