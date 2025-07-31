En yüksek istihdama sahip lisans bölümü yüzde 96,4 ile tıp oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı.

Buna göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında yüzde 75 olarak gerçekleşirken, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü yüzde 96,4 ile tıp oldu.

EĞİTİM VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 86,7 ile sağlık ve refah oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı yüzde 7 6,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,2 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu.

İŞ BULMA SÜRESİ

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,9 ay ile sağlık ve refah oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,9 ay ile polis meslek eğitimi oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,7 ay ile hizmetler oldu.

KAZANÇ

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu.

KENDİ ADINA ÇALIŞANLAR

Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 56,1 oldu.

Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 79,9 oldu.