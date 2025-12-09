Eskişehir'de 1896'dan beri ayakta olan okulda eğitim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kentteki tarihi okullardan biri olan Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıflarda öğrencilerin derslerine misafir oldu. Aydın, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerin ders işleyişini yerinde gözlemledi.

ÖĞRENCİLERLE SAMİMİ SOHBET

Ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet eden Aydın, onların merak ettiği soruları yanıtladı. Öğrencilerin eğitime dair düşüncelerini, hedeflerini ve beklentilerini dinleyerek notlar aldı.

Aydın, okul ziyaretinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim süreçleri, okulun genel durumu ve ihtiyaçlar üzerine değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü, öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.