Gençlerin üniversite tercihinde İstanbul ilk sırada

AA

Üniversite seçiminde en çok İstanbul tercih ediliyor.

Üniversiteler, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor.

Ancak yapılan istatistiklere göre öğrenciler, büyükşehirlere ve özellikle de İstanbul'daki üniversitelere yöneliyor.

Eğitim alanında köklü bir yere sahip İstanbul ise Türkiye genelindeki 208 üniversiteden 60'ına ev sahipliği yapıyor.

Kentte üniversitelerin ilki, fethin ertesi günü Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan İstanbul Üniversitesi olurken, yıllar içerisinde de devlet ve vakıf olmak üzere birçok eğitim yuvası açıldı.

EN FAZLA ÜNİVERSİTESİ OLAN ŞEHİR

İstanbul, eğitimde üniversite sayısının fazlalığı ile Türkiye'deki liderliğini koruyor. YÖK'e göre, Türkiye genelinde 79'u vakıf ve 129'u devlet olmak üzere 208 üniversite bulunurken, bunlardan 60'ı İstanbul'da yer alıyor.

Öğrenciler de köklü bir eğitim geçmişine sahip, kültürel zenginliğe haiz, ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan ve kariyer fırsatlarının geniş olduğu İstanbul'da yer alan üniversitelere büyük ilgi gösteriyor.

1,6 MİLYON ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İstanbul'daki 60 üniversitede ise ön lisanstan doktoraya kadar 29 bin 294 farklı program mevcut. Bu programlarda özel statülü veya uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere toplam 1 milyon 612 bin 868 kişi eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 394 bin 351'ini, bu yıl kayıt yaptıranlar oluşturuyor.

Farklı illerden lisans ve ön lisans eğitimi için gelen 1 milyon 29 bin 991 öğrenci, İstanbul'da halihazırda öğrenim görürken, bu yıl 191 bin 549 öğrenci lisans-ön lisansta kenti tercih etti.

İSTANBUL'A 938 YENİ PROGRAM

Bu yıl Türkiye genelindeki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ait toplam 1 milyon 57 bin 820 öğrencilik kontenjanın yüzde 93,8'i doldu.

İstanbul'daki 60 üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ait toplam 222 bin 135 öğrencilik kontenjanda ise yüzde 91,1 doluluğa ulaşıldı.

YENİ NESİL MESLEKLER

Öğrencilerin kafasını en çok karıştıran "Hangi mesleği seçmeliyim?" sorusuna bu yıl pek çok yanıt daha eklendi. Çağın içinde bulunduğu dönüşümle birlikte başta dijitalleşme, siber güvenlik, büyük veri ve oyun tasarımı alanlarında yeni programlar açıldı.

İstanbul'da da söz konusu alanlarda 167 ön lisans, 308 lisans, 362 yüksek lisans ve 101 doktora olmak üzere toplam 938 yeni program, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı'nda eğitime başladı.

YENİ AÇILAN PROGRAMLAR

Yeni açılan programlardan bazıları ise ön lisansta Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Nükleer Tıp Teknikleri, Gemi Makineleri İşletmeciliğiyken, lisans alanında Dijital Oyun Tasarımı, Antropoloji, Veri Bilimi ve Analitiği, Siber Güvenlik Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği ile Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği oldu.