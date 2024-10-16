Halk eğitimi merkezlerine başvurular, elektronik ortama taşındı

AA

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yeni düzenlemeler yapılarak "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenlemeyle halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinde kurslara katılmak isteyenler başvurularını "e-yaygin.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Ayrıca kursa ilişkin belgelerin e-Devlet üzerinden sunulmasına öncelik verilecek.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

Halk Eğitim Merkezlerinde bilişim teknolojilerinden müziğe, spordan kişisel gelişim kurslarına kadar pek çok alanda eğitimler veriliyor.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ KURS PROGRAMI

Buna göre, olgunlaşma enstitülerinde uygulanan katılımın yeterli seviyede olmadığı iki yıllık mesleki ve teknik denklik programı uygulamadan kaldırılarak bunun yerine kurumların vizyonlarına uygun ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda "olgunlaşma enstitüsü kurs programları"nın düzenlenmesi amaçlandı.

KATILIM KOŞULLARI

Bu kapsamda, olgunlaşma enstitüsü kurs programlarına, en az ilköğretim okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olup 18 yaşını dolduranlar başvurabilecek. Başvurularda ayrıca ilgili kurs programında belirtilen giriş koşulları istenecek.

Ayrıca kurs planlamaları, il ve ilçenin nüfusu, demografik yapısı, coğrafi özellikleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve kurumsal kapasite gibi hususlar dikkate alınarak yapılacak. Özel eğitim öğrencilerinin aileleri için de kurslar açılacak. Yaygın eğitim kurslarına rehberlik faaliyetleri getiriliyor.

Ayrıca Bakanlığa bağlı eğitim kurumları dışında açılan kurs yerleri için kurum tarafından uygunluk raporunun düzenlenmesi gerekecek.