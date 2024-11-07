KPSS'de 4 soru, yargı kararı ile iptal edildi

DHA

Binlerce adayın uzun süredir hazırlandığı ve ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) süreç tamamlandı.

KPSS kapsamında Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da ve ÖABT sınavı ise 4 Ağustos'ta düzenlendi.

Sınavların sona ermesinin ardından sonuçlar 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) ile ilgili açıklama geldi.

4 SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: