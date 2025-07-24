LGS tercihlerinde bugün son gün

Milyonlarca öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girerek hayalleri olan liselere yerleşmek için ter döktü.

Uzun süren sürecin tercih kısmı da bugün sona eriyor.

1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi, tercihlerini yaptı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başlayacak.

YERLEŞTİRMELER 3 KATEGORİDE YAPILACAK

Öğrenciler tercih işlemlerini saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden gerçekleştirebilecek.

Liselere yerleştirme; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak.

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANACAK

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da yarın sona erecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos'ta ilan edilecek.