Malatya'da depremde hasar alan 21 okul tatil edildi

AA

Türkiye dün sabah deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti..

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük paniğe neden oldu..

Can kaybının yaşanmadığı depremde, 3 binada kısmi çökme ve bazı okullarda hafif hasarlar meydana geldi..

Bu kapsamda Malatya Valiliği'nden bir açıklama geldi.

21 OKUL YARIN DA TATİL

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 10.46'da Kale ilçesinde meydana gelen depremde küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR

Kuyulu İlkokulu,

Mahmut Çalık Anadolu Lisesi,

Suluköy Kahramanlar İlkokulu,

Ali Kuşçu Özel Eğitim,

Av. Dr. Güran Yahyaoğlu Anaokulu,

Muhammed İkbal AİHL,

Hacı Hüseyin Kölük MTAL,

Rahmi Akıncı İlkokulu,

20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi,

Pütürge ÇPAL,

Kerem Aydınlar Fen Lisesi,

Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi,

Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi,

Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu,

Mustafa Kemal Ortaokulu,

Hekimhan Anadolu Lisesi,

İbni Sina Özel Eğitim Okulu,

Yeşilyurt Kaymakamlık Hizmet Binası,

Arguvan Atatürk İlkokulu,

Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Recai Vardal Ortaokulu