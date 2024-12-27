MEB, 2024'te 'merdiven altı' kurslara 250 milyon liralık ceza

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MEB, 2024'te "merdiven altı" eğitim veren kurslara 250 milyon lira ceza kesti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl "merdiven altı" faaliyet gösterdiğini tespit ettiği birçok ruhsatsız kursu kapattı ve bu yerlere kestiği ceza miktarı yaklaşık 250 milyon lira oldu.

Bakanlık eylemlerinde şehirlerde valilerle iletişim halinde hareket etti.

ÇEVRİM İÇİ İHBAR HATTI KURULDU

Bakanlıkça, geçen yıl "merdiven altı" kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak çevrim içi ihbar hattı kurulmuş ve bütün özel öğretim kurumlarında karekod kimlik tanımlaması yapılarak velilerin bu kodları okutup kurumların izinli olup olmadıklarının görülebilmesine imkan sağlayan çalışmaları içeren bir dizi yenilik de hayata geçirilmişti.

MEB, devletin milli güvenliğine tehdit oluşturan, ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getiren "merdiven altı" olarak tabir edilen kurslarla ilgili mücadeleye İçişleri Bakanlığı işbirliğinde devam ediyor.

VALİLİKLERE 2 BİN 325 YERLE İLGİLİ SORUŞTURMA YAZISI GÖNDERİLDİ

MEB, 1 Ocak'tan bugüne "merdiven altı" eğitim faaliyeti yaptığı belirtilen 79 ilde 2 bin 325 yerle ilgili inceleme/soruşturma yapılması için valiliklere yazı gönderdi, 1.243 yerle ilgili de Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı devreye girdi.

1.000 İZİNSİZ KURS KAPANDI

Gerekli işlemlerin ardından 2024'te yaklaşık 1.000 izinsiz kursun kapatıldığı ayrıca bazı yerlerin kapatma işlemlerinin de devam ettiği bildirildi.

250 MİLYON TL CEZA

İzinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara bu yıl yaklaşık 250 milyon lira idari para cezası uygulandı.