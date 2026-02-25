Muş’ta polisler, çocukların mutluluğu için okul okul geziyor

Muş’un Bulanık ilçesinde polis ekipleri, okulları ziyaret ederek çocuklara hem trafik bilinci aşılıyor hem de oyun ve spor etkinlikleriyle keyifli anlar yaşatıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan “Çocukların Mutluluğu İçin Polisler Sahada” projesi, renkli görüntülere sahne oluyor.

OKUL BAHÇELERİ ŞENLİK ALANINA DÖNÜYOR

Proje kapsamında okullara giden polisler, bahçeleri adeta şenlik alanına çeviriyor. Öğrencilere trafik levhaları, yaya geçidi kullanımı, kırmızı ışıkta durmanın önemi ve emniyet kemeri takmanın gerekliliği örneklerle anlatılıyor.

Eğitimin ardından ekipler, çocuklarla seksek, yakantop, futbol ve voleybol oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

6 OKULDA BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Eğitim-öğretim sezonunun başından bu yana 6 okulu ziyaret eden ekipler, yaklaşık bin öğrenciye ulaştı. Cumhuriyet Ortaokulu’ndaki etkinlikte de öğrenciler hem bilgilendirildi hem de çeşitli hediyeler ve kitaplarla sevindirildi.

"ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAK, GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Çocuklara sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurgulayan Arlı, polislerin görevini ve sorumluluklarını doğru şekilde anlatmayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle trafik kuralları konusunda bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Arlı, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

"POLİSLERLE ÖĞRENCİLER KAYNAŞTI"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Bozkurt da etkinliklerin verimli geçtiğini belirterek, öğrencilerin trafik kuralları hakkında bilgilendirildiğini ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Bozkurt, polisler ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ oluştuğunu ifade etti.

"ÇOK EĞLENDİK"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Esila Gizem Yıldız, polislerle oyun oynadıklarını ve çok eğlendiklerini dile getirdi.

Meryem Yavaş ise polislerin okula gelmesiyle günlerinin daha da güzelleştiğini belirterek teşekkür etti.

Proje kapsamında polis ekipleri, ilçedeki diğer okullarda da benzer etkinlikler düzenlemeyi sürdürecek.