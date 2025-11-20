Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla dünyada mazlum, ezilen ve zor durumda olan bütün çocukların haklarının hep beraber savunulması gerektiğini söyledi.

Eğitimi konuşmanın, toplumun kendisini nasıl tanımladığına, insanı hangi ilke ve değerler doğrultusunda yetiştirmeyi hedeflediğine, gelecek tasavvurunu hangi zihinsel ve kültürel perspektife dayandırdığına dair çok yönlü bir muhasebeye girişmek olduğunu belirten Tekin, eğitimin 'birey-toplum-devlet' üçgeni bağlamında hem varoluşsal ve toplumsal bir zorunluluk hem de kamunun kurucu nitelikteki temel görevlerinden biri olduğuna işaret etti.

"MÜHİM OLAN DEĞİŞİMİ TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN BİR ZEMİNDE YÖNETMEK"

Öğretmenin rehberliğini merkeze alan, üretken düşünmeyi öne çıkaran ve muhakemeyi besleyen bir iklimin temel ihtiyaç olduğunun, bu iklimin verimlilik kadar adaleti, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği de talep ettiğinin altını çizen Tekin, mühim olanın, bu değişimi tutarlı stratejik adımlarla ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına cevap veren bir zeminde yönetmek olduğunu vurguladı.

Eğitimin çok katmanlı bir hüviyete sahip olduğunu, bu çok katmanlı yapı içerisinde yapay zeka ve veri temelli araçlar, ölçü ve mahremiyet ilkeleriyle kullanıldığında öğretmenin rehberliğini takviye eden, erişimi genişleten ve karar süreçlerine saha kaynaklı öngörü kazandıran imkanlara dönüştüğünü dile getiren Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu zeminde hedef, öğrenciyi dar meslek kalıplarına hapsetmeyen, değişen dünyada kalıcı kıymeti olan etkili okuryazarlık, öğrenmeyi öğrenme, güçlü muhakeme, problem çözme ve değer temelli karar alma gibi becerilerle donatmaktır."

"KAPSAYICI BİR EĞİTİM DÜZENİNİ KURMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bilinçle hareket ettiklerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet sizden; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" veciz sözünü esas alarak eğitim sistemini güçlendirme yönündeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine dikkati çekti.

Eğitimi, temel insan haklarını, insan onurunu ve adaleti önceleyen, öğretmenin itibarını ve yetkinliğini yükselten, öğrencinin anlamlı öğrenmesini derinleştiren ve velinin güvenini güçlendiren bir kamusal ödev olarak konumlandırdıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, ülkemizin medeniyet iddiasıyla çağın ihtiyaçlarını aynı hizada tutan kapsayıcı bir eğitim düzenini kurmaya gayret ediyor ve onu her geçen gün güçlendiriyoruz."

Cumhuriyet'in ikinci asrına tekabül eden yeni dönemde, eğitim vizyonu olan "Köklerden Geleceğe" çizgisinde, öğretmenin rehberliğini merkeze alan, aile-okul işbirliğini güçlendiren, fırsat eşitliğini teminat altına alan, müfredatta canlılık ve krizler karşısında süreklilik üreten bir bütünlükle ilerlediklerini aktaran Tekin, ölçmede adalet, okul ikliminde huzur, rehberlik ve psikososyal destekle tamamlanan bir yapıyı esas aldıklarını kaydetti. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gayemiz, 'yetkin ve erdemli insanlar' yetiştirmektir. Burada çerçevesini kısaca arz edebildiğim ilke ve önceliklerimizi sahaya tutarlı programlar ve somut adımlar olarak yansıtıyoruz. Erken çocukluktan yükseköğretime kadar bütün kademelerde fiziki kapasite yatırımlarını, öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim politikalarını, müfredat yenilemeleri ile kültürel-sportif projeleri planlı bir program dahilinde ilerletiyoruz.



Elde edilen kazanımlar bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, yarının Türkiye'si için kurumsal teminat oluşturmaktadır. Bizler bu yolu yürürken gündemin hızla değiştiğini, kolaycı önerilerin kısa süreli cazibe ürettiğini biliyoruz.



Popüler yaklaşımların geçici etkisine kapılmadan, ölçülebilir hedeflerle, şeffaf bir izleme-değerlendirme sistemiyle ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla ilerliyoruz. Böylece uzun soluklu toplumsal faydanın sesine kulak veren bir istikrar çizgisini muhafaza ediyoruz.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ İÇSELLEŞTİRMİŞ NESİLLER YETİŞTİRME HEDEFİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bugün dünya genelinde eğitimde en sık karşılaşılan sorunların başında eğitime erişimin ve fırsat eşitliğinin geldiğini belirtti.

Bu sorun alanlarının gerçekliğinin, küresel salgın sürecinde çok güçlü biçimde ortaya çıktığını ifade eden Tekin, MEB'in 2011'de Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'yle başlattığı dijital altyapı yatırımları sayesinde proaktif bir çizgi izlediğini söyledi.

Yaklaşımlarını teknolojinin güvenli ve pedagojik kullanımıyla genişleterek, bugünün dünyasının krizleri karşısındaki öngörülü duruşlarını sürdürdüklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu noktada 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ana temasını 'Yeşil Vatan' olarak belirleyerek ikiz dönüşümü merkeze aldık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile de bu başlıkları kapsayan bir çerçevede, tüm eğitim süreçlerinde kökleriyle güçlü bağları olan, çağın gereklerini bilen ve bu imkanlarla donanmış, milli ve manevi değerlerimizi içselleştirmiş nesiller yetiştirme hedefimizi sürdürüyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak merkezi idareden yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden iş dünyasına kadar tüm aktörlerle işbirliğini stratejik öncelik görüyoruz. Siyasetçilerimiz başta olmak üzere velilerimizi, hayırseverlerimizi, belediyelerimizi ve tüm paydaşlarımızı, çocuklarımızın geleceğini güzelleştirecek bu ortak emeğin bir parçası olmaya davet ediyoruz."

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ BOYUNCA 821 BİN 351 ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK"

AK Parti hükümetlerinin, eğitimi, devlet politikalarının merkezine yerleştirdiğinin altını çizen Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının, merkezi yönetim bütçesinde 2002'de 4'üncü sıradayken, 2003'ten itibaren ilk sırada yer aldığına ve 2026 yılı bütçesinde de yerini koruduğuna işaret etti.

2026 yılı eğitim bütçesinin MEB, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı, üniversiteler ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü için tahsis edilen kaynakların toplamıyla 2 trilyon 905 milyar 40 milyon 206 bin lira olduğunu bildiren Tekin, bunun, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,33'üne tekabül ettiğini belirtti.

Bakan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"2002-2003 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 367 bin 145 derslik varken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla bu sayı 753 bin 571 dersliğe ulaşmıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarımızda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564'e yükselmiştir.

Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i bu dönemde atandı. AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik."

Bu kapasitenin, sınıfa doğrudan yansıdığını dile getiren Tekin, şu sözleri kullandı:

2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 23 olmuştur. Ortaöğretimde de benzer bir iyileşme söz konusu olmuş ve 2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı 20 olmuştur.



İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 2002-2003 eğitim öğretim yılında 28 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 15, ortaöğretimde de 18 iken 11 olmuştur. Bu okullaşma göstergeleri uluslararası kıyaslamalara baktığımızda da OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporunda da aynı şekilde övgüyle yerini almıştır.

"TÜRKİYE, 45 ÜLKEDEN DAHA YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERDİ"

Bakan Tekin, fırsat eşitliğini güçlendiren öğrenme çıktılarındaki yansımayı uluslararası ve ulusal göstergeler üzerinden izlediklerini belirterek, OECD'nin PISA araştırmasının bunlardan biri olduğunu aktardı.

OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PISA 2022 raporuna göre, Türkiye'nin, ülkelerin uzun dönem performansları incelendiğinde son 20 yıllık dönemde matematik alanındaki performansını istikrarlı bir şekilde artıran 2 ülkeden ve fen bilimleri alanındaki performansını artıran 4 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Tekin, benzer şekilde son 10 yıllık süreçte de Türkiye'nin her iki alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin PISA okuma becerileri alanındaki puanının, 2003'te 441 iken 2022'de 456 olduğunu, böylece öğrencilerin okuma becerileri alanındaki performansında anlamlı bir artış gerçekleştiğini ve uluslararası ortalama olan 435'in üzerine çıktığını anlatan Tekin, "Bu başarıyla Türkiye, aralarında 7 OECD ülkesinin de bulunduğu 45 ülkeden daha yüksek bir performans göstermiştir." dedi.

Tekin, Türkiye'nin PISA 2022'de fen bilimleri alanında da uluslararası ortalamanın üzerinde bir performans sergilediğini, ülkenin 476 olan puanının uluslararası ortalama olan 447'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirerek, şöyle konuştu:

Türkiye, OECD yetkilileri ve PISA'ya katılan ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, 90 ülkeden yaklaşık 200 temsilci bir araya gelmiştir.



OECD tarafından Türkiye'nin eğitim alanında gerçekleştirdiği başarıların diğer ülkelerle paylaşılması talep edilmiş ve bu kapsamda katılımcılarla Türkiye eğitim sistemi sunumu gerçekleştirilmiştir.



PISA 2025 döngüsü ise bu yıl mart-nisan aylarında uygulanmış olup sonuçları henüz açıklanmamıştır. İnşallah önümüzdeki yıl gerçekleşecek bütçe görüşmelerinde sizlere bu güzel gelişmelerin devamını da vermiş olacağız.

TIMSS 2023 ARAŞTIRMASI

Bakan Tekin, Türkiye'nin TIMSS araştırmasında elde ettiği verilere de değindi.

Türkiye'nin TIMSS araştırmasına 8. sınıf düzeyinde ilk kez 1999'da, 4. sınıf düzeyinde ise ilk kez 2011'de katıldığını söyleyen Tekin, uygulamanın son döngüsünün 2023'de yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin 8'inci sınıf düzeyinde matematik alanında TIMSS 2023'te puanını 80 puan artırarak 509'a yükselttiğini belirten Tekin, uygulamaya katılan Avrupa ülkeleri arasında 7, OECD üyesi ülkeler arasında 10, katılımcı tüm ülkeler arasında ise 13. sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin TIMSS 2023 araştırmasında puanını 97 puan artırarak 530'a yükselttiğine işaret eden Tekin, bu sonuçla uygulamaya katılan Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, OECD üyesi ülkeleri arasında 5. sırada, katılımcı tüm ülkeler arasında ise 7. sırada yer aldığını kaydetti.

TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye'nin 4. sınıf düzeyinde matematik alanında puanını 84 puan artırarak 553'e yükselttiğinin altını çizen Tekin, uygulamaya katılan Avrupa ülkeleri arasında 2, OECD üyesi ülkeler arasında 4, katılımcı tüm ülkeler arasında ise 8. sırada yer aldığını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 4. sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında ise TIMSS 2023'te puanını TIMSS 2011'e göre 107 puan artırarak 570'e yükselten Türkiye'nin, uygulamaya katılan Avrupa ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci, katılımcı tüm ülkeler arasında ise 4. sırada yer aldığını bildirdi.