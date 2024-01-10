Öğrenciler hazırlanın: Eğitimde yeni müfredat hazırlığı başladı Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredatı kısa süre içerisinde duyuracak.

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat hazırlığı için çalışmalara başladı...

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredat, kısa süre içinde açıklanacak.

Yakın zamanda duyurulması beklenilen yeni müfredatın sloganı da belli oldu.

Yeni müfredatın sloganı; 'iyi insan yetiştirmek'...

Yeni müfredatta 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin sadece akademik olarak değil sosyal beceriler noktasında da gelişimi desteklenecek.

Kademli olarak hayata geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatı 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak hayata geçirecek. İlk etapta okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanacak.

Yeni müfredatta 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini destekleyen bir sistem oluşacak. Akademik başarının yanı sıra sosyal beceriler de desteklenecek. Seçmeli ders sayısı artırılacak.

Öğrenciler proje geliştirecek

Yeni müfredatta, gündelik hayatta karşılığı olmayan kavram ve bilgiler yer almayacak.

Ders içerikleri güncellenecek, konular sadeleştirilecek.

Zor konular müfredattan çıkartılarak eğitimin kalitesi artırılacak. Öğrencilerin proje geliştirmeleri desteklenecek.