Öğrencilere 'Ulaşım Desteği' üst limiti 1.250 liradan 1.900 liraya yükseltildi

AA

Ulaşım Desteği, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirildi.

Ulaşım Desteği'nin üst limit tutarının tek yön için 1.900 liraya yükseltildi.

100 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için 2022'de başlayan Ulaşım Desteği'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ettiğini ve destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin faydalandığını hatırlatıldı.

ŞEHİRLERARASI ULAŞIMDA

Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine Ulaşım Desteği ile katkıda bulunuluyor.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerine gidiş dönüş olmak üzere yılda dört kez destek sağlanıyor.

TEK YÖN 1,900 LİRA

2025 yılı için verilecek desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1.250 liradan 1900 liraya yükseltildi.

Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktarıldı.

ÖĞRENCİ YA DA AİLESİ BAŞVURACAK

Destek programına başvurular, öğrenci veya ailesi tarafından, ailenin ikametinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerekiyor.