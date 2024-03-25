Ortaokul ve liselerde 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruluyor Milli Eğitim Bakanlığı, tüm ilerdeki ortaokul ve liselerde teknoloji olanakları ile bezenmiş toplam 3 bin 500 sınıf kuracak. Ayrıca mevcut laboratuvar geliştirilerek ve 1.500 yeni laboratuvar daha okullara kazandırılacak.

AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, tüm illerin ortaokul-lise kademelerindeki okullara yenilikler getirilecek.

Dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği 3 bin 500 okulda yenilikçi sınıfların kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek iş birlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak.

Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarında yer alan beceriler, yetkinlikler ve kazanımları destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını entegre edecek şekilde gerçekleştirilecek.

Sınıflarda robotik kodlama kitleri olacak

Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı 10'ar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.

Mevcut 1.500 bilişim teknolojileri laboratuvarı yenilenecek

Yenilikçi sınıfların kurulmasıyla ilgili alan tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tüm illerde mevcut 1.500 bilişim teknolojileri laboratuvarının yenilenmesi hedefleniyor.

1.500 yeni laboratuvar

Ayrıca, yenilikçi öğrenme ortamları modeli temel alınarak 1.500 yeni bilişim teknolojileri laboratuvarının kurulması hedefleniyor.

500 okulda esnek ve modüler yenilikçi sınıflar

Bunun yanında 500 okulda ise teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların, tüm derslerde öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)