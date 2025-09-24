ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS ek yerleştirme işlemleri' duyurusu

Öğrencilerin merakla beklediği haber, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geçtiğimiz dakikalarda geldi.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
"EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 25-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"
ÖSYM Başkanı Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2025-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EK YERLEŞTİRME KILAVUZU
Ersoy, 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM’nin www.osym.gov.tr adresinden erişilebileceğini belirtti.
ÖSYM Başkanı, son olarak şu ifadeleri kullandı:
Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum.