Siirtli Ömer, kampanyayla topladığı kitapları babasının görev yaptığı okula ulaştırdı

AA & Ensonhaber

Siirt'te henüz 8 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, anlamlı bir kampanyaya öncülük ederek kitapları babasının yıllar önce öğretmenlik yaptığı köy okuluna ulaştırdı.

Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ömer Temiz, sınıf arkadaşı Ahmet Cemil Aydoğan’la birlikte okulda bir kitap toplama kampanyası başlattı. Öğretmenlerinin ve okul yönetiminin de destek verdiği kampanya, kısa sürede büyüyerek onlarca kitabı ve eğitim materyalini içeren bir yardım paketine dönüştü.

Bu özel kampanyanın adresi ise Ömer’in babası Diyaeddin Temiz’in 25 yıl önce öğretmenliğe adım attığı yerdi: Pervari ilçesinin Beğendik beldesindeki Gazi İlkokulu. Oğlunun talebiyle yola çıkan baba Temiz, hem bir baba hem de eski bir öğretmen olarak okulun kapısından bu kez başka bir duyguyla girdi.

"BABA, SENİN OKULUNU GÖRMEK İSTİYORUM"

Kampanyanın nasıl ortaya çıktığını anlatan Ömer Temiz, babasının geçmişte görev yaptığı okulu merak ettiğini söyledi:

Bir gün babama, ‘Baba, senin okulun nasıldı?’ diye sordum. O da ‘İstersen birlikte gideriz’ dedi. Sonra düşündüm, sadece gezmek yerine oradaki çocuklara kitap götürebiliriz dedim. Kampanyayı başlattık. Kitapları götürüp arkadaşlarımıza dağıttık. Onlar da okuyacaklarına söz verdiler. Çok mutlu oldum.

25 YIL SONRA AYNI SIRALARA GERİ DÖNÜŞ

Baba Diyaeddin Temiz içinse bu ziyaret adeta bir zaman yolculuğuydu. 2000 yılında öğretmenliğe başladığı bu okul, onun hem meslek hayatının hem de kişisel yolculuğunun ilk durağıydı.

Beğendik, öğretmenliğe başladığım yer. Aynı zamanda ikinci üniversitem olan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de öğrenim görüyordum o dönem. On yıl öğretmenlik yaptıktan sonra avukatlığa geçtim. Ama Beğendik hep içimde bir yerdeydi. Oğlumun bu fikriyle geçmişle bugün arasında bir köprü kurduk.

diyen Temiz, kampanyanın çocuklar arasında dayanışma duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.

Kampanya kapsamında toplanan kitap ve eğitim malzemeleri, Beğendik Gazi İlkokulu'ndaki öğrencilere hediye edildi. Ömer ve Ahmet Cemil, sınıfları gezerek yaşıtlarıyla sohbet etti; onlara getirdikleri kitapları kendi elleriyle verdi.

"BİRLİK, DAYANIŞMA VE GÜZEL BİR ANI BIRAKMAK İSTEDİK"

Etkinlik sayesinde hem çocukların hafızasında kalacak güzel bir iz bırakmak hem de ortak kültürel değerleri pekiştirmek istediklerini belirten Diyaeddin Temiz, bu tür dayanışma adımlarının devam edeceğini dile getirdi.

"25 YIL SONRA ESKİ BİR ÖĞRENCİMİZ GİBİ GELDİ

Beğendik Gazi İlkokulu Müdürü Melike Yalçın da bu anlamlı ziyaretin kendileri için duygusal bir karşılığı olduğunu belirtti: