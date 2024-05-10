Şırnak'ta öğrenci trafik polisi oldu, yayaya yol vermeyen sürücüye ceza kesti Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurulan pistte trafik polisi olan bir öğrenci, yayalara yol vermeyen bir sürücüye ceza kesti.

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İHA

Şırnak'ta Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine kurulan trafik pistinde, öğrenciler uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını anlattıktan sonra öğrenciler direksiyon başına geçti.

Usta sürücüler gibi yayalara yol verdiler

Kırmızı ışıkta duran öğrenciler, yaya geçitlerine geldikleri zaman ise 40 yıllık şoförler gibi bekleyerek yayalara yol verdi.

Hız yapan sürücü, özür dileyerek cezadan kurtuldu

Trafik polisi olan bir öğrenci, yayalara yol vermeyerek yolda hız yapan bir sürücüyü durdurarak ceza keseceğini söyledi.

Sürücü ise özür dileyerek bundan sonra bütün trafik kurallarına uyacağına söz verip, ceza yemekten kurtuldu.

"Çocuklarımız varken trafik kurallarına daha da dikkat etmemiz lazım"

Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Osman Akçay, şunları söyledi:



Şırnak olarak, 4-10 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle ilkokul öğrencilerimizi, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğümüze getiriyoruz. Burada öğrencilerimize trafik pistimizde hem araç kullanmayı öğretiyoruz hem trafik kurallarına uymayı öğretiyoruz. Burada bazı öğrencilerimize trafik polisi olarak, bazı öğrencilerimize sürücü olarak, bazı öğrencilerimize yaya olarak görevler veriyoruz. Böylelikle trafik kurallarına daha çocuk yaştan itibaren vatandaşlarımızın uymalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim canlarımız, onların arka koltukta oturmaları çok önemli. Mutlaka çocuk bağlama sistemlerini kullanmak gerekiyor. Özellikle 150 santimetrenin altındaki çocukların mutlaka arkada oturması lazım. 36 kilogramın altındaki çocukların arkada oturması lazım. Yine 12 yaşın altındaki çocuklarımızın mutlaka arka koltukta oturması lazım. Çocuklarımızın yanında trafik kurallarını ihlal etmemesi lazım anne ve babaların. Çünkü çocuklarımız anne ve babalarını görerek davranış değişikliklerine gidiyorlar. Anne baba emniyet kemerini takmazsa o çocuğumuz da ileride emniyet kemerini takmayan biri olabilir. O yüzden çocuklarımız varken trafik kurallarına daha da dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımız karşıdan karşıya geçerken bunlara mutlaka öncelik vermemiz lazım. Çocuklarımızın araçların önünden arkasından aniden çıkabileceklerini her zaman aklımızda tutmamız lazım. Her yıl binlerce insanımız hayatını yitiriyor. Yüz binin üzerinde insanımız maalesef yaralanıyor. Giden canlar bizim canlarımız. Daha dikkatli olmamız, hepimizin trafik kurallarına uymamız lazım. Mutlaka uymayanları da uyarmamız lazım.

Çocuklar, etkinlikten memnun

Etkinlikler kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine getirilen Fatih İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerinden Muazzez Üstün ise, “Trafik kurallarını ve trafik kurallarına nasıl uyacağımızı ve yaya geçidine nasıl uyacağımızı öğrettiler. Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

3’üncü sınıf öğrencilerinden Arin Ecrin Kılıç da, “Araba sürdük, trafik kurallarını öğrendik. Kırmızı ışıkta nasıl duracağımızı, yaya geçitlerinde nasıl duracağımızı öğrendik. Emniyet Müdürümüze ve emniyetimize çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)