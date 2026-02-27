Afrikalı çocuklar Sierra Leone’de 'Kabe’de Hacılar' ilahisini seslendirdi

Türkiye Diyanet Vakfı, 2026 yılı Ramazan faaliyetleri çerçevesinde Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Vakfın programı kapsamında ziyaret edilen okullarda çocuklarla bir araya gelen TDV görevlileri, hem eğitim hem de kültürel etkinliklerde öğrencilerle buluşuyor.

"KABE'DE HACILAR" İLAHİSİYLE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sierra Leone’de ziyaret edilen bir okulda Afrikalı çocuklar, son dönemde Türkiye’de popüler olan “Kabe’de Hacılar” ilahisini TDV görevlilerine eşlik ederek seslendirdi.

Çocukların coşkulu performansı ve ilahiye verdikleri renkli yorumlar, hem öğrenciler hem de görevliler için unutulmaz anlar oluşturdu.

KÜLTÜRLERARASI BAĞLAR GÜÇLENİYOR

TDV yetkilileri, etkinliklerin çocuklara dini ve kültürel değerleri aktarırken, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki manevi ve kültürel bağları da güçlendirdiğini belirtti.

Çocukların ilahiye katılımı, farklı coğrafyalardaki gençler arasında dini değerlerin paylaşılmasına ve kültürel etkileşime katkı sağlıyor.