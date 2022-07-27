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    YÖK Atlas güncellendi

    Üniversite tercihi yapacak adaylara yol gösterici olmak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas, yenilendi.
    • 27.07.2022 - 20:40
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    YÖK Atlas güncellendi

    Yükseköğretim Program Atlası'nın (YÖK Atlas) güncellenerek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldığı belirtildi.

    Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulduğu aktarılan YÖK Atlas'a 'https://yokatlas.yok.gov.tr'​ internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

    9 modülden oluşuyor

    YÖK Atlas Programı, Lisans/ Önlisans Tercih Sihirbazı, Meslek Atlası, Üniversitelerimiz, Lisans/ Önlisans Atlası, Mezun Başarı Atlası, Net Sihirbazı ve Tercih Listem olmak üzere toplam 9 modülden oluşuyor.

    YKS sonuçlarının açıklandığı gün, 1 milyondan fazla ziyaret yapıldı

    Adaylara üniversite ve meslek tercihlerinde bilgi ve rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas'ın bu yıl sadece 2022 YKS sonuçlarının açıklandığı 18 Temmuz 2022 tarihinde 1 milyon 250 bin kişi tarafından ziyaret edildiği aktarıldı.

    YÖK Atlas güncellendi #1


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