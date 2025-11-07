Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca öğrenci üniversite eğitimi alıyor...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan güncel öğrenci ve akademisyen istatistiklerine göre, Türkiye'de, örgün öğretim, açık ve uzaktan öğretim dahil olmak üzere 6 milyon 715 bin 761 yükseköğretim öğrencisi bulunuyor.

6,7 MİLYON ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297'si lisans, 1 milyon 143 bin 152'si ön lisans programlarında, açık ve uzaktan öğretime kayıtlı 3 milyon bin 312 öğrencinin ise 1 milyon 921 bin 32'si ön lisans, 1 milyon 80 bin 280'i lisans programlarında öğrenim görüyor.

Yükseköğretim sistemine kayıtlı 6,7 milyon öğrencinin 1 milyon 961 bin 195'i ikinci üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor.

İkinci üniversite okuyan öğrencilerin 631 bin 542'si lisans, 1 milyon 329 bin 653'ü ön lisans programına kayıtlı.

UYGULAMALI PROGRAMLAR İÇİNDE EN FAZLA ÖĞRENCİSİ BULUNAN TIP FAKÜLTESİ OLDU

İkinci üniversite okuyanlar haricinde güncel öğrenci sayısı 4 milyon 754 bin 566 kişi oldu.

Bu öğrencilerin 3 milyon 20 bin 35'i lisans, 1 milyon 734 bin 531'i ise ön lisans programlarında bulunuyor.

Uygulamalı eğitim veren programlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 2 milyon 9 bin 572'ye ulaştı. Bunlardan 1 milyon 179 bin 435'i lisans, 830 bin 137'si ön lisans eğitimi alıyor.

Lisans düzeyindeki uygulamalı programlar içerisinde en fazla öğrencisi bulunan program 132 bin 1 kişiyle tıp fakültesi oldu. Hemşirelik programında 89 bin 570 öğrenci, bilgisayar mühendisliğinde ise 87 bin 788 öğrenci bulunuyor.

Bu programları, ön lisans düzeyinde 56 bin 615 öğrenci sayısıyla bilgisayar programcılığı, 38 bin 729 öğrenci ile muhasebe ve veri uygulamaları ve 32 bin 156 öğrenci ile bankacılık ve sigortacılık programı takip ediyor.

Verilere göre, 2025 YKS'de kadın adayların en çok tercih ettiği lisans programı ebelik, ön lisans programı ise tıbbi sekreterlik oldu.

Bu yıl ilk kez açılan "tele-sağlık teknikerliği" ve "tıbbi veri işleme teknikerliği" ön lisans programları, alanında en çok kadın öğrenciye sahip bölümler arasında yer aldı.

186 BİN 942 AKADEMİK PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında 186 bin 942 akademik personel görev yapıyor. Bunların 99 bin 172'si erkek, 87 bin 770'i kadınlardan oluşuyor.

2018'de yüzde 43,6 olan kadın akademisyen oranı ise güncel verilerde yüzde 47'ye ulaştı.

Akademisyenlerin 82 bin 579'unu 40 yaşın altında, 104 bin 363'ünü ise 40 yaşın üzerindekiler oluşturuyor, 40 yaşından genç akademik personel oranı, verilere yüzde 44,2 olarak yansıdı.

Diğer yandan, 45 yaşından küçük akademik personel sayısı 114 bin 207, 45 yaşından büyük akademik personel sayısı ise 72 bin 735 olarak gerçekleşti. 45 yaşından genç akademisyen oranı yüzde 61,1'e yükselmiş oldu.