2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belli oldu

Yeni yıla girerken idari para cezalarını arttırılıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu doğrultuda 2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezalarına yapılacak zam oranını açıkladı.
Gelecek yıla yönelik doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezalar belirlenmiş oldu.
Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete'de yer aldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.
Para cezaları 2024 yılı için yüzde 58,46 arttı
Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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