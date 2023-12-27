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Ekonomi



2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belli oldu

2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belli oldu Doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere EPDK'nın uyguladığı para cezaları, 2024'te yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.