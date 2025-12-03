AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayii şirketi listesine giren Türk şirketlerinin toplam gelirleri 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

EN YÜKSEK GELİR JAPONYA’NIN

2024’te savunma sanayiinde ilk 100’e giren ülkeler arasında en yüksek gelir artışı, yüzde 40 ile Japonya’da oldu

JAPONYA’YI ALMANYA VE GÜNEY KORE İZLEDİ

Rusya yüzde 23, Fransa yüzde 12, Türkiye yüzde 11, İtalya yüzde 9,1, Hindistan yüzde 8,2, İngiltere yüzde 6,6, Trans-Avrupa yüzde 4,8 artış kaydetti.

ABD’nin gelirleri yüzde 3,8 arttı.

Çin yüzde 10’luk düşüşle listedeki tek negatif gelir değişimine sahip ülke oldu.

LİSTEDEKİ TÜRK ŞİRKETLERİ

1-) ASELSAN

2-)TUSAS

3-) Baykar

4-) Roketsan

5-) MKE (Makina Kimya Enstitüsü)

Bu şirketlerin toplam geliri yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.