2025 Ocak memur maaş zammı ile birlikte değişecek ödemeler

AA

TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta, aylık yüzde 1,03 artarak yıllık 44,38 oldu.

Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşına yansıyacak zam oranı netleşti.

Buna göre SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarına yüzde 15,75 zam yansırken, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 11,54 oldu.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

MEMUR MAAŞI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEKLER

2025 Ocak’ta memur maaşı ile birlikte değişecek ücret ve ödemeler:

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte netleşen memur maaş zam oranı pek çok ödemenin miktarını da değiştirecek.

Ve bu değişimden milyonlarca vatandaş etkilenecek.

Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşince kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemelerinde de değişiklik olacak.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tavanı: 41 bin 828,42 lira

Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor. Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor.

Nihai rakam ise 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

65 YAŞ AYLIĞI

65 Yaş Aylığı: 4,181,63 liradan 4 bin 664,19 liraya çıkacak

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için 65 yaş aylığı da denen yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Evde Bakım Parası: 9 bin 77,96 lira

Kronik Hastalık Parası: 9 bin 77,96 lira

Engelli Maaşı (Yüzde 40-69): 3 bin 338,06 lira

Engelli Maaşı (yüzde 70 Üzeri): 5 bin 7,08 lira

SED ÖDEMELERİ

Sosyal destek ödemelerinden (SED) toplam 2,4 milyon vatandaş yararlanıyor.

Çocuk (Okul Öncesi): 4 bin 312,03 liradan 4 bin 809,63 liraya çıkacak

Çocuk (İlköğretim): 6 bin 468,05 liradan 7 bin 214,46 iraya çıkacak

Çocuk (Ortaöğretim): 6 bin 899,25 liradan 7 bin 695,42 liraya çıkacak

Çocuk (Okumayan): 4 bin 312,03 lira 4 bin 809,63 liraya çıkacak

Çocuk (Yüksek Öğretim): 7 bin 761,66 lira 8 bin 657.35 liraya çıkacak

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 3 bin 449,62 liradan 3 bin 847,70 liraya çıkacak