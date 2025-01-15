3,8 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme TBMM Komisyonu'ndan geçti

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Yaklaşık 3 milyon 870 bin emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşında düzenlemeyi amaçlayan yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin ardından oylanarak kabul edildi.



En düşük emekli maaşı ile asgari ücret desteğine ilişkin maliyetler de netleşti.

Teklife göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilirken, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de 750 liradan 1.000 liraya çıkarılacak.

EKONOMİYE MALİYETİ 110,83 MİLYAR LİRA

AK Parti’nin hazırladığı etki analizine göre, yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı alacak kişi sayısının 3 milyon 870 bine ulaşması bekleniyor. Bu artışın yıllık maliyetinin ise yaklaşık 47,7 milyar lira olacağı hesaplandı.

Asgari ücret desteğinin kamuya getireceği yük aylık 5,26 milyar lira olarak belirlenirken, yıllık toplam maliyetin 63,13 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.

Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin Genel Kurul’a taşınması planlanıyor.