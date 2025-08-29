ABD, finans kurumlarını Çinli kara para ağlarına karşı alarma geçirdi

Ülkeler tarafından yasa dışı paranın aklanması için kullanılan uygulamalar ifşa edilip, karşı hamleler geliştiriliyor.

Meksika merkezli uyuşturucu kartelleri, Çinli kara para aklama ağlarını kullanıyor.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için önemli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşlardan dikkatli olmalarını istedi.

KARTELLER YASA DIŞI GELİRLERİNİ AKLAMAK İÇİN KULLANIYOR

ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki Çinli kara para aklama ağlarının genişliğine işaret edilerek, bu ağların karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerde de yer aldığı aktarıldı.

GAYRİMENKUL ALIMI

Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli yöntemler kullandığına ve finansal kurumların içinden çalışanları işe alabileceğine değinilen açıklamada, bu ağların çeşitli suçlardan elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

UYUŞTURUCU VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı kara para aklama ağlarının, kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağladığını kaydetti.

ABD'nin, kötü niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına seyirci kalmayacağına dikkati çeken Hurley, yayınladıkları belgelerin finansal kurumların yasa dışı faaliyetlerini daha iyi tespit etmelerine yardımcı olacağını aktardı.

FinCEN Direktörü Andrea Gacki de küresel ve yaygın bir yapıya sahip olan Çinli kara para aklama ağlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.