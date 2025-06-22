ABD saldırısı sonrası gözler petrol fiyatlarında

ABD’nin İran’daki üç büyük nükleer tesisi hedef alan saldırısıyla birlikte Ortadoğu’da gerilim yeni bir eşiğe taşındı.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalara dahil olan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların “İran’ın nükleer kapasitesini tamamen ortadan kaldırdığını” belirtirken, İran, İsrail'de birçok noktayı bombaladı.

Üç ülke arasında yaşanan şiddetli saldırıların, ekonomik dengelerde ciddi bir değişim yaratması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI KONTROLSÜZ ARTIŞA GEÇEBİLİR

Özellikle küresel petrol trafiğinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kriz, fiyatların kontrolsüz şekilde tırmanmasına neden olabilir.

ABD’nin bu müdahalesiyle birlikte gözler yalnızca Tahran’ın vereceği yanıta değil, aynı zamanda stratejik öneme sahip bu boğaza çevrildi.

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı operasyonların ardından İran’ın misillemeleriyle zaten gerginleşen piyasalar, Washington’un doğrudan devreye girmesiyle daha da hareketlendi.

FİYAT ARTIŞLARININ DEVAM EDECEĞİ DEĞERLENDİRİİYOR

Brent petrol geçen haftayı 77 dolar seviyesinde kapatırken, gece yarısı açılan işlemlerde fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusu.

Son bir haftada petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 10’luk artış, sadece yatırımcıları değil, günlük yaşamını sürdüren milyonlarca vatandaşı da etkiledi.

Türkiye’de motorin fiyatları 46,27 TL’den 54,71 TL’ye fırlarken, benzinde de benzer bir yükseliş yaşandı. Uzmanlara göre artışın devam etmesi olasılık dışı değil.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILABİLİR

Analistler, İran’ın doğrudan ABD üslerini hedef alabileceği ya da Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği senaryosunu masada tutuyor.

Ancak bazı çevreler, Tahran yönetiminin bu tür adımları yalnızca varoluşsal tehdit durumunda devreye alacağını belirtiyor.

Hürmüz’ün kapatılması durumunda petrol fiyatlarının 90 ila 130 dolar bandına yükselebileceği değerlendiriliyor.